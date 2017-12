publié le 12/12/2017 à 07:23

C'était le 3 novembre dernier dans une salle presque comble dans le XVIème arrondissement de Paris. Toute la soirée durant, des femmes - et deux hommes - se sont présentées sur la scène de la salle Pleyel pour témoigner, expliquer et faire réfléchir sur les inégalités entre les femmes et les hommes dans l'espace public.



Girls, partenaire de l'événement, était aux premières loges pour assister à ces confidences sous forme de conférences power point au format court, percutant et à vocation d'inspiration. Au total, 16 vidéos sont désormais à retrouver sur le compte Youtube de TEDx.



Parmi elles, il y a celle de Madeline Da Silva, maire adjointe petite enfance aux Lilas (Seine-Saint-Denis), qui a pris d'assaut les rues de sa ville pour faire valoir les droits des femmes dans ces espaces. Karine Lejeune, lieutenant-colonel de la Gendarmerie française, montre dans son intervention par A+B à quel point l'éducation est importante quand on parle d'égalité.

D'autres nous ont encore plus touchées par la justesse du propos, la portée du témoignage ou la puissance du message. La preuve par six.

1. Sybil Cosnard et l'urbanisme comme vecteur d'inégalités

Entrons dans le vif du sujet avec Sybil Cosnard, directrice et fondatrice de l'agence CITY Linked. Qui décide de l'aménagement des villes ? Comment sont pensés "ces espaces que nous pratiquons" ? C'est à ces questions que répond Sybil Cosnard dans ce TEDx où elle affirme que la "domination masculine" est présente partout dans la ville.



Exemples : seulement 2% des noms de rue sont dédiées à des femmes célèbres. "Sur les 302 stations que compte le métro parisien, la station Louise-Michel est la seule à rendre hommage à une femme". De quoi faire réfléchir à nos usages du quotidien.

2. Ouvrir les yeux grâce à Iris Brey et "Game of Thrones"

L'intervention d'Iris Brey, spécialiste du genre dans le cinéma et les séries et réalisatrice de plusieurs documentaires sur le sujet, débute par une scène forte : un extrait de la série à succès Game of Thrones dans lequel on voit le personnage de Jamie Lannister violer Cersei Lannister devant le corps sans vie de leur fils, Joffrey.



"Peut-être que pour certains et certaines dans la salle ce n'est pas aussi clair", dit-elle avant d'expliquer que le réalisateur de la série et Nikolaj Coster-Waldau, qui joue Jamie, ne sont pas non plus très sûrs de la nature de cette scène. Montre-t-elle - ou pas - un viol ? Pourtant, Iris Brey le rappelle bien, quand une femme dit non, c'est non.

> Game of Thrones S04E03 - Jaime and Cersei Lannister during Joffreys burrial Date : 11/12/2017

Au cinéma et dans les séries télévisées, les personnages féminins n'ont cessé d'être montrés comme des objets sexuels à travers le regard d'un homme (un acteur ou le réalisateur). On appelle cela le "male gaze". Iris Brey ne veut plus dans ce "regard masculin" et plaide alors pour un "female gaze", soit une révolution de la représentation des personnages féminins sur petit et grand écrans.

3. Fatima-Ezzahra Ben-Omar et le harcèlement de rue

"Coincée", "prude", "sainte-nitouche", "garçon manqué", "allumeuse", "chaudasse", "fille facile"... Difficile de suivre quand la société ramène les femmes à autant d'injonctions contradictoires.



Fatima-Ezzahra Ben-Omar, porte-parole d'Osez le féminisme, raconte dans ce témoignage son rapport à son corps depuis ses premières formes à l'âge de 14 ans. Le regard des garçons qui changent et leurs attitudes violentes à son égard. "Plus on est femme plus on subit cela", dit-elle avant d'expliquer qu'à son époque de jeune fille, l'expression "harcèlement de rue" n'existait pas.

4. Diariata N'Diaye, une activiste de l'égalité par le slam

Elle écrit depuis qu'elle a 11 ans. Elle écoute du rap aussi. Puis, Diariata N'Diaye monte un groupe de rap avec ses copines à l'âge de 15 ans. Cette année-là, elle a aussi fui son pays d'origine et son mariage.



L'écriture et la scène pour cette artiste et activiste sont alors un moyen pour elle de dire non aux inégalités et de militer contre les violences faites aux femmes auprès des enfants dans les collèges et les lycées. Un travail en musique pour ouvrir les consciences auprès de la jeunesse.

> "La nouvelle G" (Jeunes pour l'égalité 2015)

5. Le regard tendre de Claire Lajeunie sur les femmes SDF

"Si c'était moi un jour sur ce trottoir ?" Claire Lajeunie est réalisatrice et elle a peur de prendre la place de cette femme que l'on croise au coin d'une rue et qui n'a nulle part où aller. Les femmes SDF seraient 7.000 à Paris mais, comme le souligne Claire Lajeunie, personne ne les remarque : "Elles sont invisibles".



Pour les rendre visibles aux yeux de tous et de toutes, la réalisatrice a filmé quatre d'entre elles durant plusieurs mois. Pour "les rendre dignes et belles" et "changer notre regard". Le résultat est à voir dans le documentaire Femmes invisibles : survivre dans la rue.

6. Marion Seclin, championne de France de cyber-harcèlement

Plus de 40.000 commentaires insultants et violents ou menaces de mort et de viol en un peu plus d'an un. Marion Seclin est championne de France de cyber-harcèlement.



L'actrice travaille sur Internet depuis plusieurs années et, dans ce monde soit-disant "virtuel", elle reçoit chaque jour de nombreux messages bien réels. Qu'a-t-elle fait pour mériter cela ? Des vidéos dans lesquelles elle parle de féminisme et... de harcèlement.



L'ensemble des vidéos est à retrouver sur le compte YouTube de TEDx via ce lien.