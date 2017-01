INVITÉE RTL - Veronica Noseda, coordinatrice nationale du planning familial, explique pourquoi elle a pris part à la marche pour les femmes à Paris samedi 21 janvier.

Marche pour les femmes à Paris : "Le signe d'une résistance", pour Veronica Noseda

par Bernard Poirette , Philippe Peyre publié le 22/01/2017 à 13:43

La Marche pour les femmes a mobilisé des milliers de personnes - hommes et femmes - samedi 21 janvier dans le monde entier et à Paris pour protester contre Donald Trump. Veronica Noseda, coordinatrice nationale du planning familial, a pris part à la manifestation qui a eu lieu au Trocadéro. "Je pense que cette manifestation était vraiment le signe d'une résistance par rapport à des forces conservatrices qui veulent faire reculer les droits des femmes et les droits d'autres groupes qui sont les plus vulnérables et les plus menacés", a justifié Veronica Noseda.



En effet, si cette marche a été organisée pour les femmes, cela a aussi été l'occasion pour d'autres groupes de population de protester contre les idées du nouveau président américain. Des slogans féministes ont été scandé mais également antiracistes et anti-homophobie : "Il y avait un front commun contre ce type de recul conservateur", s'est félicitée la coordinatrice nationale du planning familial au micro de RTL.

Des inquiétudes liées à la présidentielle

Mais la situation aux États-Unis est-elle comparable à la France ? "Non, reconnaît Veronica Noseda, mais il y a des inquiétudes notamment par rapport au paysage politique qui se profile aujourd'hui et notamment aussi par rapport à la campagne électorale et aux résultats de cette campagne en mai prochain". Une allusion aux idées conservatrices de François Fillon qui a pourtant assuré qu'il ne remettrait pas en cause le droit à l'avortement. "Quand certains candidats disent 'Nous ne toucherons pas à la loi Veil', on aimerait avoir une garantie que toutes les autres avancées soient garantis. On va être vigilantes", a-t-elle prévenu.



Quant à la "Marche pour la vie", organisée chaque année par plusieurs associations opposées à l'avortement et qui a lieu ce 22 janvier à Paris, Veronica Noseda assure que "cette manifestation de ce groupe anti-choix reste une minorité".