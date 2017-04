publié le 09/04/2017 à 19:39

Elles brisent les clichés ou se battent pour leur liberté. Ce mois-ci, les héroïnes du 7ème art ne nous ont pas déçus. Après avoir mis en scène une redoutable lobbyiste (Miss Sloane), des femmes oubliées de l'histoire des États-Unis (Les Figures de l'ombre) ou un personnage féminin Disney on ne peut plus féministe (La Belle et la Bête), le cinéma français, israélien ou britannique nous offre en avril des longs-métrages qui riment avec girl power.



Au programme donc : un documentaire sur les coulisses d'une équipe de natation synchronisée de l'entrainement jusqu'aux jeux olympiques et plusieurs histoires de Tel Aviv à l'Angleterre rurale où les personnages féminins doivent lutter contre les traditions pour assouvir leur désir d'indépendance et de liberté. Des récits qui font écho avec l'actualité.





"Parfaites" ou la fin des idées reçues sur la natation synchronisée

"C'est un sport de filles c'est sûr, mais c'est un sport de filles... très dur !" Le mois d'avril commence avec la sortie de Parfaites, documentaire en salles dès mercredi 5 et réalisé par le français Jérémie Battaglia. Ce dernier a suivi l'équipe canadienne de natation synchronisée. Cette discipline n'est pas épargnée par les préjugés du milieu sportif comme du grand public. Et sa mauvaise réputation ne rend pas justice à cette pratique aux exigences pourtant on ne peut plus athlétiques.



La caméra de Jérémie Battaglia tente d'inverser la tendance en emmenant le spectateur vers la face cachée de l'iceberg. Celle des entraînements où Claudia, Marie-Lou et toutes leurs équipières doivent dépasser leurs limites... jusqu'à leur qualification pour les jeux olympiques de Rio de Jainero ?

Des destins de femmes en France et ailleurs

L'histoire d'un amour impossible au cœur du 19ème siècle, voilà en quelques mots l'intrigue de The Young Lady, premier long métrage du réalisateur britannique William Oldroyd, dont la sortie est prévue ce mercredi 12 avril. Cette fiction cinématographique est adaptée de Lady Macbeth du district de Mtsensk, roman de l'écrivain russe Nikolai Leskov dans lequel une épouse de Lord, prisonnière d'un mariage sans saveur, va connaître l'adultère et la passion amoureuse avec un jeune palefrenier.



La bande annonce laisse entrevoir le talent de Florence Pugh, actrice peu connu qui signe ici son premier (grand ?) rôle au cinéma.

2 films en territoires israéliens

Le cinéma israélien signe deux productions ce mois-ci avec Je danserai si je veux, premier film drôle, sensible et touchant de la réalisatrice palestinienne Maysaloun Hamoud (dont on vous reparle très bientôt et qui sort en salles mercredi 12 avril) et Wedding Doll, de Nitzan Gilady (19 avril), réalisateur connu pour son documentaire Jerusalem is proud to present, centré sur la jeunesse LGBTQ, en Israel.



Ces deux longs métrages ont en commun leurs héroïnes : des femmes qui rêvent de leur indépendance et vont à l'encontre des traditions familiales.

Un film historique

On termine cette sélection mensuelle par un drame historique français. La Papesse Jeanne ou l'histoire d'une jeune femme accédant, à l'aube du Moyen-Âge, au trône papal. Cette figure historique, qui régna pendant deux ans, est incarnée à l'écran par Agathe Bonitzer.



Dès le 26 avril prochain, vous pourrez plonger dans l'univers de cette femme tentant d'imposer sa voix dans un monde dominé par les hommes.