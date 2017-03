publié le 08/03/2017 à 09:05

Vous n’avez jamais rien compris au métier de lobbyiste ? Tant mieux, parce que grâce à Miss Sloane, vous aurez enfin l’occasion de suivre les rouages de cette activité tant décriée et de comprendre que, dans le milieu des affaires publiques, il n’y a pas d’un côté les gentils et de l’autre les méchants. Mais plutôt des batailles d’égo pour le pouvoir et une irrésistible envie de victoire avec, en toile de fond, un sujet brûlant outre-Atlantique : celui des armes à feu.



Si Miss Sloane de John Madden sort ce mercredi 8 mars - journée international des Droits des femmes - ce n’est pas pour rien. Avec Jessica Chastain dans le rôle-titre, ce thriller politique met en scène une femme d’influence brillante et manipulatrice, qui maîtrise à la perfection les rouages des faiseurs de loi aux États-Unis. Un film puissant avec un personnage féminin fort, comme on aime en voir au cinéma.

Mais la question qui, désormais vous y êtes habitués, pend à toutes les lèvres, c’est aussi : est-ce que ce long-métrage - en plus de mettre en scène une redoutable (anti)héroïne - passe le Bechdel Test (1) ?

Reçu ou recalé ?

Miss Sloane met en scène (au moins) deux personnages féminins identifiables : Mis à part Elizabeth Sloane (Jessica Chastain), plusieurs femmes apparaissent dans le film - dont ses collaboratrices Esme Manucharian (Gugu Mbatha-Raw) ou Jane Molloy (Alison Pill).



Elles parlent ensemble : Elizabeth Sloane ne fait que parler dans ce film, et échange notamment avec ces femmes.



Leur sujet de conversation ne concerne pas un homme : non, il concerne les armes, le pouvoir, la politique, l'argent, bref ça parle stratégie pour remporter la grande bataille du lobbying. Pas vraiment le temps pour les mecs donc.



Total : 3/3

Verdict

En plus d'être un superbe thriller qui tient en haleine jusqu'au dénouement final, Miss Sloane donne la part belle aux personnages féminins, dépeints tout en subtilité. Notamment cette anti-héroïne, détestable mais à l'intelligence enviable. Dans ses moments de profondes solitudes, Miss Sloane nous ferait même (un peu) pitié... Jusqu'à ce qu'on se rappelle qu'elle est prête à tout pour parvenir à ses moyens.



Note finale : reçu, mention spéciale "tout comprendre au lobbying"

(1) Le Bechdel test est un outil permettant de démontrer, en seulement trois questions, à quel point certaines œuvres culturelles s'intéressent uniquement aux personnages masculins et manquent cruellement de leurs homologues féminins. Le Test se décline sur trois niveaux de questions. Une œuvre est reçue si, pour chacune de ces questions, la réponse est "oui". Facile ?