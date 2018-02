publié le 10/02/2018 à 09:26

C'est l'une des femmes les plus puissantes du football mondial. Fatma Samoura, secrétaire générale de la Fifa, était l'invitée de RTL ce samedi 10 février, à l'occasion de l'opération "Sport féminin toujours", à l'initiative du gouvernement et du CSA. L'initiative est destinée à mettre en avant les femmes dans le monde du sport, encore essentiellement dominé par les hommes en 2018.



"Pour moi, c'est une fierté d'être l'image féminine de cette discipline, la plus populaire du monde", témoigne la numéro deux de la Fifa au micro de RTL. "Le football a besoin un peu d'autre chose que les hommes, et que les femmes et les jeunes filles y jouent. (...) La femme apporte aussi au football masculin", poursuit la Sénégalaise, à son poste depuis désormais deux ans.

Depuis son arrivée à la tête de la Fifa, Fatma Samoura a participé à la création d'une commission entièrement dédiée au football féminin. "La décision du président Infantino était un signal fort de son engagement à insuffler un peu plus de diversité", dans ce monde du sport où les hommes sont en supériorité numérique par rapport aux femmes, analyse-t-elle rétrospectivement. "Contre toute attente, je n'ai pas souffert de problème de racisme, et les gens ont fait preuve de beaucoup de coopération", témoigne également Fatma Samoura.