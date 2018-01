Marlène Schiappa qualifie de "pot-pourri" la tribune contre #BalanceTonPorc

publié le 10/01/2018 à 14:05

"La première tribune du Monde est une espèce de pot-pourri". Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes a réagi à la tribune d'une centaine de femmes se positionnant contre le mouvement #BalanceTonPorc.



Détaillant sa pensée, Marlène Schiappa a ainsi expliqué que dans cette tribune notamment signée par Catherine Deneuve "il y a un peu de tout" dont "des réflexions qui ne sont pas inintéressantes et qui ne sont pas nouvelles non plus : la question de savoir si on doit se sentir victime et être traumatisée après un viol ou une agression sexuelle elle a été posée dans Baise-moi de Virigine Despentes en 1993". C'est un débat "intéressant" qui porte sur le "ressenti de chaque femme", avance Marlène Schiappa sur France Culture avant de nuancer son propos.

"Dans cette tribune, il y a aussi des choses précédemment choquantes voire fausses", s'est indignée Marlène Schiappa à propos de l'extrait sur les frotteurs dans le métro de cette tribune.

Un discours "dangereux"

"Il faut dire le droit et nous avons déjà énormément de mal à faire comprendre aux jeunes filles que frotter un sexe d'homme contre une femme dans le métro sans son opinion c'est une agression sexuelle (...), on a du mal à dire aux jeunes filles qu'elles n'ont pas à éprouver de la honte et qu'elles ne sont pas coupables de cela et je pense que c'est dangereux de tenir ce discours", a rappelé Marlène Schiappa.



Dernier point pour la secrétaire d'État à propos de cette tribune : "Il y a des choses qui relèvent du fantasme", selon elle. "Dire que des hommes en France auraient été renvoyés pour avoir touché le genou d'une femme c'est faux ou alors s'il y en a qu'on me le présente", a conclu Marlène Schiappa au sujet de cette tribune controversée.