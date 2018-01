publié le 08/01/2018 à 11:36

Alors que le gouvernement s'apprête à lancer le chantier "Action publique 2022" pour moderniser l'administration, les femmes fonctionnaires se mobilisent pour obtenir l'égalité professionnelle.



Dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, dix associations de femmes regroupées sous le nom "réseaux féminins de l'administration" exigent une véritable politique pour imposer plus de parité dans les ministères et autres organes de l'État. Elles entendent également lutter contre le harcèlement et les stéréotypes sexuels.



Aujourd'hui, "l'inquiétude prédomine sur la place des femmes dans le pilotage de l'État, sur leurs parcours professionnels et sur la lutte contre les stéréotypes, le sexisme et le harcèlement sexuel", notent les auteures de la lettre.

Elles dénoncent une situation qui régresse par rapport à celle sous la mandature de François Hollande. "Les femmes ne représentent que 38% des effectifs des cabinets - à l'Elysée : 17 femmes sur 53 membres du cabinet, sans compter les militaires..." Et ce malgré l'égalité femmes-hommes érigée "grande cause du quinquennat" par l'actuel Président.

Les auteures de la lettre dénoncent l'atmosphère régnant dans les couloirs de l'administration publique française. "L'administration recèle encore des mécanismes d'éviction des femmes au cours de leur vie professionnelle", écrivent-elles en se disant prêtes à participer à une "réflexion sur de nouvelles dispositions législatives" avec la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa.



Il est nécessaire selon elles de mettre en place une nouvelle "loi Sauvadet", du nom du texte promulgué en 2012 établissant un objectif de "compter 40% de femmes dans le flux de nominations aux postes de cadres dirigeants de l'Etat en 2018".



Elles souhaitent également qu'un accompagnement des femmes soit mis en place pour les aider à briser le "plafond de verre" qui les conduit à l'autocensure, en plus de la nécessaire résorption des inégalités salariales. Elles estiment par ailleurs que "l'organisation du travail doit être modernisée afin que femmes et hommes puissent mieux articuler leur vie professionnelle et leur vie personnelle". C'est une "question de justice", concluent-elles.