Qu'est-ce que Shebah, l'Uber réservé aux femmes ?

publié le 04/09/2017 à 09:59

Les pratiques d'Uber vous donnent froid dans le dos ? Alors que la célèbre application mobile de transport se rachète une réputation avec des promesses et un nouveau patron (Dara Khosrowshahi, successeur de Travis Kalanick, abonné aux scandales, à la controverses et aux accusations de harcèlement et de sexisme), vous êtes plutôt du genre à prévenir que guérir ?



D'autant plus que les voitures Uber ne sont pas ce qu'il y a de plus sûr lorsque l'on est une jeune femme. Cinq témoins avaient d'ailleurs partagé leurs mauvaises expériences à RTL.fr en octobre dernier, lorsque la marque promettait dans sa dernière campagne publicitaire de l'époque des trajets en toute sécurité.

Si Uber est bien le leader sur le marché, un autre service a vu le jour il y a un peu plus d'un an dans les App et Google Store. Son nom : Shebah. Sa particularité : offrir le même service qu'Uber tout en étant réservé aux femmes dans plusieurs villes australiennes. Un privilège que cette start-up compte bien étendre aux passagères et conductrices du monde entier, comme l'expliquait cet été George McEroe, la fondatrice de la start-up au site spécialisé dans les nouvelles technologies Aruco. De quoi rentrer chez soi en tout confiance et sécurité, même tard dans la nuit.