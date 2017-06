publié le 14/06/2017 à 07:16

La direction d'Uber déstabilisée. Après une longue réunion de la direction, son PDG Travis Kalanick a annoncé mardi 13 juin qu'il se met en retrait. La raison qu'il invoque est tout à fait compréhensible : il a perdu sa mère, et il souhaite prendre du recul. Mais cette décision intervient après un certain nombre de polémiques, provoquées par son propre comportement. Le patron de 41 ans a d'ailleurs admis récemment qu'il avait besoin de "grandir". C'était juste après la diffusion d'une vidéo où on le voit éméché prendre un Uber, monter à l’arrière, et insulter le chauffeur lorsque celui-ci se plaint d'être ruiné par les nouvelles rémunérations plus faibles versées par la compagnie.



Récemment, Uber a dû licencier une vingtaine d'employés pour harcèlement sexuel. Des centaines de signalements avaient été déposés. Une ancienne ingénieur a même décrit un "sexisme systémique", c'est-à-dire une culture du sexisme très répandue dans l’entreprise. Cela a obligé Uber à engager le cabinet de l'ancien ministre de la Justice d'Obama pour enquêter sur le fonctionnement de l'entreprise. C'était l’objet de la réunion du jour qui a duré sept heures.