publié le 22/02/2017 à 12:04

"Nous avons identifié le problème, et le problème est le système financier pourri". Vivienne Westwood, "l'enfant terrible de la mode" britannique n'a pas mâché ses mots lors d'une fête organisée par ses soins en pleine période de Fashion Week outre-Manche, comme le rapporte le site WWD.



"C'est de ce système pourri que vient la pauvreté et le changement climatique", a ajouté la styliste engagée, âgée de 75 ans. La solution selon Vivienne Westwood ? "Se débarrasser" de lui et, surtout, "trouver une économie équitable." Et la première étape pour y arriver est d'adopter une énergie verte, a assuré la créatrice, particulièrement engagée pour cette cause à la ville comme sur les podiums puisqu'elle est à la tête de l'association Climate Revolution, qui travaille sur le sujet.

Pamela Anderson, porte-parole d'une énergie green

La styliste britannique était accompagnée de l'actrice et activiste américano-canadienne Pamela Anderson. Cette dernière a assuré que son énergie provenait de panneaux solaires, posés sur son toit, a également rapporté WWD.

"En Amérique, il est beaucoup plus difficile de passer à une source d'énergie renouvelable. Au Royaume-Uni, il suffit d'un coup de téléphone, c'est très bon marché", a-t-elle assuré avant d'ajouter qu'il est important d'informer sur le sujet : "Les entreprises prospères n'ont pas vraiment intérêt" à le faire, selon l'actrice.