publié le 29/03/2018 à 16:37

Pour la première fois au Pakistan, une femme transgenre est devenue présentatrice du journal télévisé. Marvia Malik, ancien mannequin qui a étudié le journalisme à l'université, a fait ses débuts à l'antenne vendredi 23 mars, sur une chaîne locale privée Kohenoor à Lahore.



Le rédacteur en chef de la chaîne affirme avoir été stupéfait lors de l'entretien d'embauche de la jeune femme : "Elle nous a demandé : 'Voudriez-vous me voir comme une mendiante, une travailleuse du sexe ou une danseuse, ou bien me donneriez-vous un travail respectable sur votre chaîne ?'"

Il affirme avoir mis en place "une politique d'accueil et d'acceptation de tous sans discrimination" dans son média. Marvia Malik a affirmé à l'AFP avoir reçu "de l'amour et du soutien comme jamais auparavant" depuis sa première apparition vendredi.

L'existence d'un troisième sexe officiellement reconnue

Sa mise à l'antenne est un pas en avant pour cette communauté reconnue juridiquement au Pakistan, mais qui reste très marginalisée. En 2009, ce pays a été l'un des premiers au monde à reconnaître officiellement l'existence d'un troisième genre. Un premier passeport mentionnant le genre "X" a ainsi été imprimé l'an dernier, et une trentaine de permis de conduire ont récemment été délivrés à des femmes transgenres.



Malgré ces avancées, les "khawajasiras", un terme qui regroupe autant les femmes transgenres que les travestis et les eunuques, vivent en parias et sont souvent réduites à la prostitution ou à la mendicité. 55 femmes transgenre ont été tuées en cinq ans selon Farzana Riaz, présidente de Trans'Action, une organisation de défense de leurs droits.



Marvia Malik a confié à l'AFP que sa "famille ne (l)'a jamais acceptée, ni reconnue". Une fois qu'elle sera "stable financièrement", elle souhaite créer une ONG pour lutter contre les discriminations de genre, et n'exclut pas de monter sa propre chaîne de télévision.