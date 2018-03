DIAPORAMA - Dior fait sensation à la Fashion Week avec un t-shirt engagé

publié le 27/09/2017 à 10:01

"Why have there been no great women artists?" ("Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes?"). C'est avec cette question, inscrite sur une marinière et non dénuée de provocation que le défilé prêt-à-porter printemps-été 2018 Dior a débuté, ce mardi 26 septembre au deuxième jour des défilés parisiens.



Cette interrogation fièrement portée par le mannequin russe Sasha Pivovarova est tirée d'un article écrit en 1971 par l'historienne de l'art américaine Linda Nochlin et a frappé l'esprit de la directrice artistique Maria Grazia Chiuri.

"J'ai lu beaucoup d'ouvrages sur les raisons pour lesquelles il est si difficile pour les femmes de s'exprimer dans l'art", a raconté la créatrice à l'AFP, évoquant également "le manque d'opportunités" et les "préjugés" que peuvent elles-mêmes avoir les femmes.

Niki de Saint Phalle, elle, "était complètement autodidacte", poursuit Maria Grazia Chiuri, confiant son admiration pour cette artiste féministe et engagée, victime d'inceste dans son enfance. "Elle était d'une grande audace et avait trouvé le moyen de faire ce qu'elle voulait vraiment dans la vie".

Pas de "nanas" aux formes opulentes

La directrice artistique, en s'inspirant de l'allure de Niki de Saint Phalle, fait aussi référence au travail de l'un de ses prédécesseurs chez Dior, Marc Bohan, qui a souvent habillé l'artiste et ancien mannequin.



Des combinaisons rappellent les tenues portées par l'artiste pour les performances lors desquelles elle tirait à la carabine sur des sacs de couleur explosant sur des panneaux de façon spectaculaire.



Le défilé, qui s'est tenu dans une grotte artificielle reconstituée dans le jardin du musée Rodin, évoquait encore une fois celle décorée par Niki de Saint Phalle à Hanovre, ou les intérieurs de ses sculptures géantes du "Jardin des Tarots" en Toscane. On cherche cependant encore les "nanas" aux formes opulentes, chères à l'artiste féministe.