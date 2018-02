publié le 21/02/2018 à 10:45

Marlène Schiappa a reçu les honneurs de l'Amérique. Le portrait de la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes a été publié dans les prestigieuses pages du New Yorker, daté du lundi 26 février mais déjà mis en ligne sur le site internet de la publication américaine.



La secrétaire d'État y est décrite comme l'une des personnes du gouvernement Macron les plus "franches", notamment par ses engagements contre les violences obstétricales, le harcèlement de rue, ou ses propos à l'encontre de la "tribune des cent femmes".

Marlène Schiappa l'assure au New Yorker, les États-Unis ne sont pas un pays où les hommes ont peur de prendre l'ascenseur avec une femme au risque de se retrouver dans un tribunal pour comportement inapproprié. Ce mythe, la secrétaire d'État tient à y mettre fin dans les colonnes du New Yorker grâce à sa propre expérience à New York, où elle était invitée fin janvier pour parler parité dans le monde de l'entreprise.

“The French feminist movement has never been a single bloc, it’s never been monolithic,” - Minister for Gender Equality @MarleneSchiappa, in a @NewYorker profile this week https://t.co/wAxwXdMX9b pic.twitter.com/JsnsgcVAiV — French Embassy U.S. (@franceintheus) 20 février 2018

Si le New Yorker salue la parité des candidatures du mouvement La République En Marche lors des élections législatives de juin dernier, la publication américaine rappelle qu'Emmanuel Macron n'a pas honoré sa volonté de nommer une femme "premier ministre" tandis qu'aujourd'hui, le gouvernement français doit faire face à plusieurs accusations de violences sexuelles à l'encontre de Gérald Darmanin.



"Je ne pourrai pas être dans un gouvernement où quelqu'un est condamné pour viol", a réagi Marlène Schiappa lors de cette interview accordée au New Yorker, avant de rappeler : "Mais il y a la présomption d’innocence et il n'a pas été condamné".