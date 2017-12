La mannequin et fondatrice de la marque Self Love Brings Beauty pose pour Missguided

#MakeYourMark, c'est le nom de la nouvelle campagne de la marque de vêtements Missguided. Un jeu de mots entre la traduction littérale ("laisse ta marque") et une référence aux "marques", à savoir les vergetures.



"On s'est investies d'une mission : vous inspirer, vous les BG du monde entier, à vous aimer vous-même, pour vous-même, à assumer vos 'défauts' et à ne pas chercher à atteindre ce que d'autres appellent perfection", peut-on lire sur le site de la marque.

La perfection, Missguided s'en "fout" parce que "ça n'existe pas". Elle le prouve avec une campagne célébrant la diversité et mettant en avant une poignée d'influenceuses, mannequins et artistes dans des clichés où les vergetures ne sont pas passées par la case Photoshop.

La marque s'est également associée à l'artiste Sara Shakeel pour transformer ses marques en bijoux corporels pailletés.

Le corps est une plante

La chanteuse et auteure française Yseult a relayé la campagne sur son compte Instagram. "Mon corps est un paradis depuis peu j'ai appris à [en] prendre soin et a l'aimer sincèrement", écrit-elle sur le réseau social



Avant d'ajouter : "Aujourd'hui j'ai compris que mon corps est une plante et qu'il faut que j'en prenne soin quotidiennement", peut-on lire dans la légende de ce cliché où Yseult porte du Missguided.



L'artiste encourage alors ses abonnées à célébrer leurs vergetures et imperfections via le hashtag #MakeYourMark. À vous de jouer !