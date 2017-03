Actress Eliza Dushku addresses students at NH Youth Summit on Opioid Awareness

"Je suis aussi une alcoolique et j’étais accro à la drogue pendant de nombreuses années", confie, devant 8.000 étudiants, Eliza Dushku. L'actrice de Buffy contre les vampires a livré un discours fort sur les abus de drogues et d'alcool pour prévenir les jeunes des dangers. Alors que la série fête ses 20 ans d'existence vendredi 10 mars, celle qui incarnait Faith, l'autre tueuse de vampires, s'est confiée sur son passé devant les étudiants de la New Hampshire University.



Elle raconte de manière émouvante qu'aujourd'hui, elle est sobre et revient sur les débuts de sa descente aux enfers. Elle avait 14 ans, raconte-t-elle, quand elle a "sûrement commencé avec de l'herbe". "Je me souviens que j’ai adoré la première fois où je me suis droguée, j’ai aimé la manière dont je me suis sentie. J’ai aussi aimé comment ça m’a fait ne rien sentir. (…) C’était drôle et j’ai aimé ça jusqu’à ce que ça ne le soit plus", poursuit Eliza Dushku. Notamment quand elle a perdu des amis à cause de la drogue. "Beaucoup sont décédés", précise l'actrice.

Les drogues ne m’aiment pas, elles n’aiment pas ma famille et encore moins mes amis qui en sont morts Eliza Dushku, actrice Partager la citation





La raison qui l'a poussée à revenir sur le droit chemin ? C'est sa famille, confie l'actrice. "Je me souviens du jour où mon frère m’a dit qu’il ne voulait pas que j'approche de ma nièce parce qu’il ne me faisait pas confiance". Un déclic qui a finalement fait sortir Eliza de la spirale.

Aujourd'hui, cette ancienne star de Buffy promet que qu'elle est sobre depuis huit ans et demi et elle assure aux étudiants que la vie sans état second, c'est "vraiment génial".