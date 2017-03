publié le 03/03/2017 à 11:35

"Le 8 mars, ce n’est pas la journée de LA femme, où nous offrir des fleurs ou des produits de beauté, c’est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes." Préparez-vous à voir la planète Terre trembler. Car face aux inégalités qui persistent, les femmes sont appelées à se mobiliser une fois de plus sur la scène française comme internationale.



En France, les organisations syndicales (CGT, FSU, Solidarires) et associations féministes (dont Femen, Les Glorieuses ou encore Osez le Féminisme) ont rassemblé leurs forces autour d'un même mouvement et d'un même site internet : #8mars15h40.

Un horaire choisi pour la symbolique. "En France, les femmes sont toujours payées 26% de moins que les hommes et arrêtent chaque jour d’être payées à 15h40", précise le site du mouvement français, qui précise alors sa démarche : "Nous refusons de continuer à travailler gratuitement, d’être enfermées dans les temps partiels, de ne pas avoir de perspective de carrière ou d’être confrontées à des violences sexistes et sexuelles", peut-on lire sur le site.

Un mouvement international

Cet appel à la grève et à la manifestation se déroule à Paris notamment, où plusieurs rassemblements sont déjà recensés sur le site du mouvement.



D'autres initiatives sont également prévues dans plusieurs villes de France, notamment à Caen, Rennes, Orléans, Bordeaux, Marseille ou Grenoble.



Mais comme le souligne les organisateurs, le 8 mars est un "appel à la grève international" qui fait suite à de nombreuses mobilisations qui ont eu lieu récemment en Pologne, en Argentine, en Islande, aux États-Unis mais aussi en France l'année dernière, lors du mouvement "7 novembre 16h34", lancé par le collectif Les Glorieuses.

20 propositions dévoilées

Alors que la présidentielle de mai 2017 est sur toutes les lèvres, les syndicats et associations français ont fait parvenir via ce site et cet appel à la grève une liste de 20 propositions à l'attention des candidats et de la société civile.



Parmi lesquelles, des focus sur le monde du travail, l'accès à la contraception (libre et remboursée) et à la procréation médicalement assistée ou encore la demande d'une autodétermination des personnes trans et intersexe. Tout un programme (présidentiel ?).