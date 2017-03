publié le 01/03/2017 à 12:15

Rihanna reçoit le prix de Personnalité humanitaire de l'année des mains d'Allen Counter, directeur de la Fondation Harvard

"Hé bien, j'ai réussi à entrer à Harvard", s'est félicitée Rihanna avec l'impertinence amusée qu'on lui connaît afin d'entamer son discours. Le 28 février, la superstar originaire de la Barbade était distinguée par la prestigieuse université américaine en tant que Personnalité humanitaire de l'année. C'est au sein de l'illustre établissement que la chanteuse de Diamonds a reçu le Peter J. Gomes Humanitarian Award ; l'occasion de s'étendre sur son travail et les raisons qui la poussent à œuvrer pour les autres.



La chanteuse s'est souvenue des spots télévisés mettant en scène des enfants nécessiteux qu'elle regardait plus jeune, comme le rapporte Teen Vogue : "Je me disais 'Quand je serai grande, quand je serai riche, je sauverai des enfants partout dans le monde'. Lorsque j'étais adolescente, je ne savais pas que je me retrouverais dans une position qui me permettrait d’œuvrer de la sorte."

De nombreux accomplissements humanitaires à son actif

Malgré tout, la jeune femme a tenu à préciser que l'humanitaire est à la portée de tous : "Ce qu'ignorait la petite fille qui regardait ces pubs, c'est que l'on n'a pas besoin d'être riche pour faire de l'humanitaire. On n'a pas besoin d'être riche pour aider quelqu'un" (...) “Tout ce que vous avez à faire est d'aider une personne sans rien attendre en retour. Pour moi, c'est cela faire de l'humanitaire." La star de 29 ans a même mis les étudiants présents dans l'assistance au défi : "Je vous lance un challenge : vous engager à aider une personne ; une organisation, une situation qui touche votre cœur".

Rihanna succède à Ban Ki-moon, Malala Yousafzai ou encore le chanteur Lionel Richie en tant que récipiendaire de ce prestigieux prix. Elle a notamment construit un centre d'oncologie et de médecine nucléaire à l'hôpital Queen Elizabeth de Bridgetown, à la Barbade, afin de faire avancer la recherche sur le cancer du sein. Elle a également mis en place un programme destiné à payer les frais universitaires pour les étudiants des Caraïbes qui partent étudier aux États-Unis.