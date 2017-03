publié le 13/03/2017 à 14:59

Et si vous aviez la possibilité de croire, ne serait-ce que le temps d'un tweet, qu'il est possible que d'ici mai prochain vous soyez élue présidente de la Républicaine française ? C'est ce que nous vous avons demandé il y a quelques jours, lors du lancement de Girls à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, mercredi 8 mars.



Présente lors de la Journée de la femme digitale à la Cité de la mode et du design le 9 mars également, la rédaction de Girls a incité les participantes à tweeter souhaits, espoirs, initiatives grâce au hashtag, #InGirlsWeTrust, le slogan d'une génération de femmes qui osent prendre la parole, exprimer ses idées, ses engagements et ses envies pour une société juste et égalitaire.

Après plusieurs jours de mobilisation, voici les tweets qui nous ont le plus marqués. Ils sont parfois drôles ou justes, ancrés dans la réalité du monde du travail des Françaises d'aujourd'hui. Florilège.

Moi presidente je rajoute féminité à la devise Liberté, Égalité, Fraternité :D #ingirlswetrust #JFD17 — Colette (@c0c0n0ut) 9 mars 2017

@rtl_girls moi présidente : des politiques féministes (élu.e.s comme les actions !) et l'argent pour rendre cela efficace ! #ingirlswetrust — Raphaëlle Rémy-Leleu (@RaphaelleRL) 8 mars 2017

Je voulais juste faire un petit tweet mais j'étais un peut trop inspiré ¿ @rtl_girls #InGirlsWeTrust pic.twitter.com/6f217ugMqB — Levanna¿ (@Levanna14) 10 mars 2017