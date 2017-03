publié le 20/03/2017 à 18:38

Monica Bellucci sera la maîtresse de cérémonie du 70ème Festival de Cannes. Canal + l'a annoncé lundi 20 mars, l'actrice italienne sera aux commandes des cérémonies d'ouverture et de clôture, les 17 et 28 mai prochains. À 52 ans, c'est la seconde fois que Monica Bellucci est désignée à cette fonction, qu'elle avait déjà occupée en 2003. La comédienne succédera cette année à l'humoriste français Laurent Lafitte, maître de la 69ème cérémonie du Festival cannois.



"Monica Bellucci a une longue histoire d'amitié avec le Festival de Cannes", rappelle la chaîne cryptée dans un communiqué. Et d'ajouter : "en 2000, elle monte pour la première fois les marches pour présenter Suspicion de Stephen Hopkins. Elle est de retour deux ans plus tard avec le sulfureux Irréversible de Gaspar Noé qui choque les festivaliers et fascine la croisette à travers une polémique mémorable".

Le jury sera quant à lui présidé par le cinéaste espagnol Pedro Almodóvar, un jury dont l'ex-épouse de Vincent Cassel avait été membre en 2006. L'actrice italienne sera par ailleurs à l'affiche de On the Milky Road, le nouveau long-métrage du cinéaste serbe Emir Kusturica (deux fois lauréat de la Palme d'or à Cannes), attendu au cinéma le 12 juillet prochain.