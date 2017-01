Kristen Stewart déterre des tweets déplacés de Donald Trump

L'actrice américaine de 26 ans s'est exprimée à l'occasion du festival Sundance, mettant à l'honneur le cinéma indépendant.

Crédit : BERTRAND GUAY / AFP L'actrice américaine Kristen Stewart, aux César

par Julien Absalon , Avec AFP publié le 21/01/2017 à 12:20

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Donald Trump et les femmes, c'est une histoire bien compliquée... "Robert Pattinson ne devrait pas reprendre Kristen Stewart. Elle l'a trompé comme une chienne et elle va recommencer. Il suffit de regarder, il peut trouver mieux". Voilà le genre de messages que le nouveau président des États-Unis s'était permis de tweeter en 2012, au sujet de l'actrice américaine. Et c'est justement à l'occasion de l'investiture du milliardaire, aussi connu pour ses sorties déplacées vis-à-vis de la gent féminine, que Kristen Stewart s'est épanchée sur toute une série d'anciens tweets du nouveau locataire de la Maison-Blanche.



Dans le cadre du festival du cinéma indépendant de Sundance, la comédienne est revenue pour le magazine Variety sur ces tweets lui reprochant vertement son infidélité avec son partenaire de l'époque Robert Pattinson. "Donald Trump était fou de moi il y a quelques années, complètement obsédé par moi il y a quelques années, c'était totalement dingue", explique la jeune femme, révélée dans la trilogie à succès Twilight.



Entre octobre et novembre 2012, celui qui était alors le présentateur de l'émission de télé-réalité The Apprentice avait également déclaré être "100% certain" que Kristen Stewart tromperait à nouveau son partenaire. "Ai-je parfois tort ?", assénait-il. Le 22 octobre, dans deux derniers tweets, Donald Trump implorait l'acteur de "balancer Kristen Stewart". "Dans quelques années, il me remerciera. Sois intelligent, Robert !", avait-il ajouté.

That time in the run up to the last election when @realDonaldTrump was obsessed with Robert Pattinson and Kristen Stewart. pic.twitter.com/f1ueiGpPOU — James Glynn (@jamesglynn) 4 novembre 2016

"À cette époque, il était seulement, disons, une star de la télé-réalité. Je ne savais pas qui c'était. Ce n'était pas quelque chose de vraiment important. Mais ensuite, quelqu'un m'a rappelé tout ça, et c'était juste, 'Oh mon Dieu, tu as raison!'", a poursuivi Kristen Stweart.



Le couple d'acteurs était resté ensemble jusqu'en mai 2013, un mois après le dernier tweet de Donald Trump adressé à Kristen Stewart, dans lequel il lui souhaitait "bon anniversaire".