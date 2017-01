Alors que Donald Trump est investi à Washington 45e président des États-Unis, un gala est organisé à l'hôtel InterContinental à Paris par une proche du nouveau président.

Crédit : BORIS HORVAT / AFP Bruno Gollnisch, le 14 octobre, à Hyères. (archives)

par Valentine De Brye publié le 20/01/2017 à 16:57

Alors que l'investiture de Donald Trump a lieu ce vendredi 20 janvier à Washington aux États-Unis, en France, quelques personnalités politiques ont également décidé de célébrer cet événement. Pour fêter le 45e président des États-Unis, un gala va se dérouler à Paris à l'hôtel InterContinental.



Parmi les invités de cette soirée organisée par une proche de Donald Trump, la franco-américaine Rosine Ghawji, l'eurodéputé Front national Bruno Gollnisch et le maire de Béziers, Robert Ménard. Ce dernier avait exprimé son soutien à Donald Trump dans une vidéo publiée sur son compte Facebook et dans laquelle il affirme que Donald Trump "défendait les intérêts de son pays" et de ce fait cela était "une évidence" pour lui de participer à la soirée d'investiture du président entrant à Paris.



Seront également présents au cocktail, deux anciens candidats à la primaire de la droite, Jean-François Copé et Jean-Frédéric Poisson. Des généraux américains comme Paul Vallely, ancien commandant en chef de l'armée dans le Pacifique sont attendus mais également des représentants des deux gouvernements libyens. Somar al-Assad, cousin et opposant de Bachar al-Assad, est également annoncé.