Adama Traoré est peut-être décédé dans la voiture des gendarmes

Des échanges entre les services de secours, dévoilés par "L'Obs", supposent que les gendarmes n'ont pas donné toutes les informations aux médecins.

Crédit : CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP Adama Traoré est mort le 19 juillet lors de son interpellation dans le Val-d'Oise.

par Julien Absalon publié le 06/02/2017 à 17:20

Jusqu'à présent dans cette épineuse affaire, les éléments de l'enquête connus faisaient état d'une mort d'Adama Traoré dans la cour de la gendarmerie de Persan (Val-d'Oise), le 19 juillet dernier, peu après son transport dans le véhicule des forces de l'ordre. Des échanges entre les différents services de secours sèment toutefois le trouble sur le moment durant lequel le jeune homme est mort. D'après L'Obs, ces nouvelles informations peuvent laisser penser que le décès est survenu à l'arrière de la voiture de gendarmerie.



Si la mort d'Adama Traoré a été officiellement constatée à 19h05 ce jour-là, un médecin du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) fait un constat sans appel à partir de 18h32. "Le mec, il convulse pas, il est mort. Il est en arrêt donc...", affirme-t-il au cours de sa transmission avec l'assistant de régulation médicale. À l'origine, ce dernier avait seulement été informé qu'une qu'une "personne inconsciente" avait besoin d'être secourue. Mais le médecin sur place explique que le "malaise" semble avoir eu lieu "sur le trajet". Surtout, il affirme que les pompiers "n'avaient pas de pouls" sur le corps de la victime lorsqu'ils sont arrivés avant le SMUR. Or, les équipes de pompiers ont pris en charge la victime à 17h55.



À 18h56, le médecin rend compte des mauvaises indications fournies par la gendarmerie. "Non, mais, vraiment, c’est-à-dire que si on, ils nous avaient dit nous… convulsions nanana nanana nanana, on a envoyé sur un faux truc", se désole-t-il, estimant qu'il aurait été possible de tenter un sauvetage d'Adama Traoré si toutes les informations avaient été communiquées.