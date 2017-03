publié le 02/03/2017 à 10:48

Bernard Pivot joue avec ses souvenirs. Le journaliste publie son nouveau livre, La Mémoire n'en fait qu'à sa tête, en librairie ce jeudi 2 mars. Un livre de mémoires original, "les ricochets de sa mémoire", comme l'écrit Bernard Pivot. Au gré de ses lectures, le passé resurgit, rebondit comme les galets qu'il lançait sur la surface des rivières de sa jeunesse. Le livre nous offre au petit bonheur des souvenirs professionnels bien-sûr et d'autres personnels, intimes de l'enfant et de l'homme.



Épicurien, Bernard Pivot célèbre le vin, "un ami bienveillant et fidèle", écrit-il dans son livre. Une passion transmise par sa mère, qui possédait une petite propriété dans le beaujolais. "J'ai passé ma jeunesse à faire les vendanges, une période de libération sensuelle", se souvient le journaliste, avant d'ajouter "que l'on devrait raconter l'histoire du vin au collège ou au lycée".

Bernard Pivot évoque les belles années d'"Apostrophes"

Dans son livre, l'auteur raconte également les belles années de son émission diffusée dès 1975 sur Antenne 2, Apostrophes. S'il avait rêvé pouvoir inviter Voltaire ou Alexandre Dumas, il confie par ailleurs avoir eu des problèmes avec d'autres écrivains, notamment Maurice Druon (l'auteur de la saga Les Rois maudits), qu'il décrit comme étant "pompeux, plein d'enflure et d'arrogance", ou Fabrice Luchini, qui selon lui "est un peu réducteur dans sa vision de la télévision".

À 81 ans Bernard Pivot trouve une autre source d'inspiration : Internet. Il se sert de Twitter pour commenter l'actualité. D'ailleurs, le journaliste ne peut s'empêcher de réagir sur les réseaux sociaux, notamment à l'actualité politique. "Alexandre Dumas, c'est rien à côté de ce qu'il se passe en ce moment en France ! Avant, je ne parlais pas de politique mais la pression est telle qu'on est obligé de faire des commentaires", explique le journaliste.

Il s'est vu offrir la présidence d'Antenne 2

Le président de l'académie Goncourt raconte dans son livre qu'il s'est également vu offrir la présentation du JT de 20 heures et même la présidence d'Antenne 2. Une charge qu'il a refusée "parce que c'était de la politique. On m'a dit 'écoute tu devrais refuser parce que la politique c'est pas ton domaine'. Et lire un prompteur tout ça, je n'y étais pas favorable. Et je suis incapable de diriger une chaîne de télévision !", ajoute l'écrivain.



Quand à sa mort idéale, Bernard Pivot voudrait partir "en train de lire un livre, d'un jeune auteur", confie-t-il. Et de s'interroger : "Si votre vie s'arrête au milieu d'un livre, si il y a un monde après, aura-t-on l'occasion de finir ce livre ?"



La Mémoire n'en fait qu'à sa tête, Bernard Pivot, Albin Michel, 240 p., 18 euros.