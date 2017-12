publié le 14/12/2017 à 14:08

Moqueries, exclusion et inégalités de carrières. Selon une enquête de l'Ifop, bien qu'une large majorité des personnes lesbiennes, gays et bisexuelles (89%) et de personnes transsexuelles (72%) se sentent bien intégrées au sein de leur entreprise, 30% des personnes LGBT continuent de constater des discriminations à l'égard de personnes homosexuelles dans le cadre de leur travail.



À titre de comparaison, seuls 9% des hétérosexuels interrogés disent avoir déjà constaté des discriminations semblables, note France Info qui publie les résultats de cette enquête réalisée par l'Ifop en collaboration avec l'association Autre Cercle.

Les personnes LGBT interrogées disent avoir principalement subi des moqueries (60% des répondants LGBT) ou une mise à l'écart de la part de collègues (31%) ainsi qu'une inégalité dans le déroulement de leur carrière (29%).

Le "double plafond de verre" des femmes lesbiennes

Révéler son orientation sexuelle au travail constitue une difficulté notable. Certaines personnes LGBT préfèrent rester "invisibles" au travail : 73% d'entre elles évitent alors de parler de leur vie privée et 14% font croire qu'elles sont hétérosexuelles.



Les femmes semblent également moins à l'aise à l'idée de faire connaître leur orientation sexuelle au travail. Elles sont 64% à se rendre "visibles", contre 75% des hommes gays ou bisexuels. Des chiffres qui constituent selon l'étude un signe de "l'existence probable d'un 'double plafond de verre'" dans le monde du travail pour les femmes lesbiennes et bisexuelles.