publié le 08/01/2018

Elle n'a pas pu s'en empêcher. Dans la nuit du 7 au 8 janvier 2018, lors de la cérémonie des Golden Globes, Natalie Portman présentait avec Ron Howard, le prix du meilleur réalisateur. La formule est en général suivie à la lettre : quelques mots d'introduction sur la beauté du cinéma et son importance et une présentation des nommés avec la simple phrase : "Et les nommés sont...". Ce soir,Natalie Portman a voulu ajouter un peu de sarcasme.



Une nouvelle fois, la catégorie des réalisateurs était représentée par des hommes uniquement ; une habitude dans les festivals et autres cérémonies à l'instar de l’industrie cinématographique dans son ensemble. Une seule femme a jamais remporté de prix : Barbara Streisand en 1984 pour Yentl.

Natalie Portman en a eu assez. "Et les nommés - qui sont tous des hommes - sont...", a-t-elle lancé devant une salle hilare et satisfaite et quelques réalisateurs mal à l'aise.

Natalie Portman calling out the all-male nominees in the best director category is extremely a 2018 mood. #GoldenGlobes pic.twitter.com/Q2L7ieDBjm — Michael Blackmon (@blackmon) 8 janvier 2018

Cette petite pique a été relevée par de nombreux internautes et amplifiée par la prise de parole de Barbara Streisand quelques minutes après. Elle s'inscrit dans une cérémonie très politique marquée par la condamnation unanime du harcèlement et des inégalités entre les hommes et les femmes.

Natalie Portman presenting Best Director pic.twitter.com/0MkjhMwG2w — Mike Ryan (@mikeryan) 8 janvier 2018