publié le 08/01/2018 à 07:04

La soirée des Golden Globes a été marquée dimanche 7 janvier par une déferlante de railleries sur l'affaire Weinstein et les hommes qui abusent de leur pouvoir à Hollywood. Toute la cérémonie a été marquée par cela. Le présentateur a commencé par dire que la prochaine fois qu'on apercevra Harvey Weinstein au Golden Globes, ce sera "dans vingt ans dans le clip d'hommage aux gens morts dans l'année". Le nom du producteur a été sifflé.



Ce qui était très frappant, c'était le noir sur le tapis rouge. Tous les grands noms de Hollywood ont choisi de venir en noir, pour rendre hommage aux femmes qui ont osé dénoncer leurs agresseurs. Beaucoup portaient aussi un badge, avec les mots "Time's Up". C'est le nom d'une organisation lancée par 300 actrices et productrices. Elle vient en aide à toutes les femmes, et pas seulement à Hollywood, pas exemple pour payer les poursuites juridiques si elles dénoncent leurs agresseurs.

Beaucoup d'actrices ont aussi choisi de venir non pas avec leur mari, mais avec des militantes et des activistes qui se battent pour le droit des femmes.

Cela a aussi dominé les discours sur scène. Natalie Portman a fait remarquer ironiquement qu'il n'y avait "aucune femme" parmi les réalisateurs nommés pour le prix qu'elle allait remettre. D'autres ont souligné que les actrices - et beaucoup de femmes en général - ne sont pas payées autant que les hommes.



Mais le moment le plus fort restera le discours de la journaliste Oprah Winfrey. Sans citer le nom de Donald Trump, elle a appelé tous les téléspectateurs à se battre dans cette "époque sombre" comme elle disait : elle s’est adressée aux jeunes téléspectatrices chez elles en disant : "Je veux que toutes les filles qui nous regardent en ce moment sachent qu'il y a un nouveau jour à l'horizon".