publié le 04/07/2017 à 07:15

En maillot, les pieds dans l'eau. Les festivaliers ont pris leur quartier dans la jolie ville côtière de Calvi en Haute-Corse pour la quinzième édition de Calvi on the Rocks, qui se déroule du 30 juin au 5 juillet prochain. Au programme de ce festival où il fait bon danser : les Dj's Nina Kraviz ou Clara 3000, le groupe Rocky ou la chanteuse Findlay.



Côté mode, les blogueuses - comme la Suédoise Jacqueline Mikuta et les Françaises Méryl Denis ou You Make Fashion - ont fait le voyage jusqu'à l'île de Beauté, immortalisant leurs plus beaux looks sur Instagram. On y croise alors quantité de couronnes à fleurs, accessoires incontournables depuis plusieurs saisons, mais aussi bon nombre de maillots de bain et autres robes légères d'été.

Des idées que l'on s'amusera à piocher ici et là pour remplir sa valise avant sa pause estivale.