Décès de Maudy Piot, militante pour la cause des femmes handicapées

publié le 26/12/2017 à 09:45

Maudy Piot "nous a quittés ce jour. Elle nous laisse en héritage sa détermination sans faille à rendre visibles et reconnaître les violences spécifiques dont sont victimes les femmes handicapées".



C'est en ces mots que le Haut conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes a indiqué sur son compte Twitter le décès, lundi 25 décembre, de la présidente et fondatrice de l'association "Femmes pour le dire, femmes pour agir" (FDFA). Maudy Piot était membre depuis 2015 de cette instante placée auprès du Premier ministre.

Psychanalyste mal-voyante, Maudy Piot est "issue d'une famille de la petite bourgeoisie viticole", comme elle le racontait dans une interview de la Fondation des Femmes. Elle a été diagnostiquée à l'âge de 17 ans d'une rétinite pigmentaire. Cette maladie génétique entraîne alors une perte de la cécité

Le combat d'une vie

"Cela a été assez mal vécu par ma famille, je me suis donc structurée dans un climat d’exclusion. Et au lieu que cela m’inhibe, cela m’a stimulé et incité à me battre", raconte-t-elle encore à la Fondation des Femmes.



Son combat, Maudy Piot l'a alors dirigé à l'attention des femmes et à briser certains tabous, notamment concernant "la vie sexuelle et affective des femmes", comme elle l'expliquait au site Handicap.fr. Pour mener à bien sa mission, elle a créé en 2003 l'association FDFA afin de lutter contre la "double discrimination" qui consistait, selon elle, à "être femme et être handicapée".



Interrogée par une consœur de Libération, Maudy Piot expliquait en effet : "On ajoute à leur situation la vulnérabilité, la fatigabilité. On réduit plus les femmes à leur seul handicap que les hommes : les hommes, on les voit en tant qu’hommes ET handicapés, alors que les femmes on les voit comme handicapées, et point final."

Une "admirable militante"

Sur Twitter, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a fait part de sa "grande tristesse". "Chaque personne qui a eu la chance de croiser son chemin sait à quel point elle militait avec gentillesse et humour pour défendre les femmes/citoyennes en situation de handicap", a-t-elle écrit dans la soirée du 25 décembre.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a également rendu hommage sur le réseau social à "une véritable amie" qui "toute sa vie (...) a fait avancer les droits des femmes, notamment celles en situation de handicap". Najat Vallaud-Belkacem lui a également rendu hommage sur Twitter.

Le généticien Axel Kahn a de son côté salué le parcours d'une "admirable militante de la cause des femmes handicapées qui endurent souvent la double peine".



Selon un rapport du Défenseur des droits, publié en novembre 2016, "20% des hommes handicapés trouvent un emploi. Ce taux tombe à 2% pour les femmes". 80% des femmes handicapées sont également victimes de violences sexuelles, selon le Conseil Français des personnes Handicapées pour les questions Européennes.