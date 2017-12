et Loïc Farge

L'heure de la contre-offensive aurait-elle déjà sonné pour Anne Hidalgo ? Elle avait annoncé, début octobre au Grand Jury sur RTL, le lancement d'une plateforme collaborative à destination des Parisiens. C'est fait depuis mardi 12 décembre au soir.



À trois ans au moins des élections municipales (quatre si Emmanuel Macron décidait de les repousser à 2021), des amis politiques et du milieu associatif de la maire de Paris se sont réunis pour la première fois pour dire leur soutien et pour se mobiliser avec le lancement de "Paris en commun", une sorte de plateforme d'initiative citoyenne, solidaire ou encore écologique.

Cela se passait à La Recyclerie, dans le XVIIIe arrondissement de la capitale. Ils étaient plusieurs dizaines à être venus, à l'initiative notamment de son conseiller sur les questions environnementales, l'ancien directeur général du WWF, Serge Orru. Au-delà de l'aspect purement associatif, l'entourage d'Anne Hidalgo se dit lassé de voir la maire "caricaturée", faisant figure d'épouvantail pour la droite et l'extrême droite, comme Christiane Taubira ou Najat Vallaud-Belkacem en leur temps.

Anne Hidalgo elle-même a fait un bref passage à ce petit raout, et même dit un mot au micro. Au rayon plus purement politique, quelques-uns de ses adjoints étaient aussi présents, comme le communiste Ian Brossat, et des maires d'arrondissement aussi, comme celui du XIIIe, Jérôme Coumet.