publié le 09/12/2017 à 17:00

48 femmes, sur un total de 896 lauréats. Le 10 décembre aura lieu la cérémonie de remise des prix Nobel de la saison 2017. Ce prix honorifique récompense les avancées scientifiques dans les champs de la médecine, physique, chimie, et aussi de la littérature, l'économie et la paix. Malgré une prise de conscience, depuis quelques années, sur le manque de diversité des sexes dans la remise du prodigieux prix, aucune femme ne l'a reçu depuis deux ans.



L'économie fait figure de cancre des Nobel : la seule femme à avoir été primée dans cette catégorie est l'Américaine Elinor Ostrom, en 2009. En médecine, 12 femmes sont représentées sur 214 lauréats.



Pour la littérature, la situation est déjà meilleure, mais les proportions restent toutefois très faibles : 14 poétesses ou romancières ont reçu un prix et représentent 12,3% des primés dans la catégorie. Mais le prix Nobel de la paix est celui où les primées sont les plus représentées, avec 15,2% de femmes, soit 16 lauréates sur 104 personnes.

Bien que le tableau ne soit pas réjouissant pour l'égalité dans la représentation des hommes et des femmes, la situation évolue peu à peu : 4 femmes ont été primées entre 1901 et 1920, contre 19 femmes entre 2001 et 2017.