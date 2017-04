publié le 04/04/2017 à 06:54

17 ans, 1 million d'abonnés sur Instagram et près de 800.000 sur YouTube. Clara Marz est "obsédée par la chanson" et partage sa passion depuis plusieurs mois sur sa chaîne YouTube, après s'être fait connaître avec des vidéos plus classiques sur la plateforme de vidéos en ligne.



Elle a vlogué, a répondu à 100 questions en une vidéo, a partagé sa playlist de l'été, sa rencontre avec Ariana Grande, a fait visiter sa chambre à ses abonnés avant de chanter du Shawn Mendes ou du Amy Winehouse. Ses vidéos sont visionnées entre 500.000 et 1,5 million de fois. Clara Marz n'a pas encore 18 ans et pourtant, elle est déjà à la tête d'un véritable empire sur Youtube comme sur Instagram. Récemment, la jeune femme a signé une collection de sweat-shirts et t-shirts, en collaboration avec Mayadorable (Youtubeuse et amie de longue date de Clara Marz) pour le site Rad.

À l'occasion du salon Video City Paris, où Clara Marz, sera présente, nous avons échangé quelques mots avec la Youtubeuse, en passe de devenir une chanteuse accomplie ?

Girls : Quel a été le déclic pour lancer ta chaîne YouTube, il y a deux ans ?

Clara Marz : C'était en période d'été, j'étais très seule et au lieu de m'ennuyer, j'ai sorti ma caméra et j'ai parlé. J'adore parler aux jeunes (petits comme plus âgés) depuis petite donc cela ne me paraissais pas bizarre de faire cela sur YouTube.



Un point positif quand tu publies des vidéos sur YouTube ?

Pas que sur YouTube, partout, c'est la complicité que j'ai avec mes abonnées. Comme si on se connaissait depuis toujours alors que pour la plupart, je n'ai encore jamais pu les rencontrer.



Un point négatif ?

Les critiques faciles et pas constructives, juste parce que la personne est derrière un écran.

Tu fais partie du collectif Rose Carpet avec d’autres Youtubeuses, c’est quoi la force de ce collectif en particulier ?

Je dirai que notre force est notre complicité que ça soit entre nous les filles ou même avec l'équipe, j'ai beaucoup de chance de faire parti de ce collectif et d’être avec des personnes aussi incroyables.



La chanson que tu adores chanter mais que tu n’oserai jamais interpréter dans une vidéo ?

Je n'en n'ai pas une chanson en tête mais je la chanterai quand même quoi qu'il arrive en assumant !



Une Youtubeuse que tu rêverais d’inviter sur ta chaîne pour un duo musical ?

Je n'ai pas de Youtubeur en tête à part mes amis mais on chante déjà ensemble quand on se voit. J'aurais plutôt envie d'inviter des artistes (et beaucoup... !)



Le Youtubeur ou la Youtubeuse que tu as envie de croiser à Video City ?

Je pense pas que je n'aurai pas le temps d'en croiser... mais tous !



Le salon Video City se tiendra à Paris Expo, porte de Versailles, les 8 et 9 avril prochain.

Pass 1 jour : 23 euros

Pass 2 jours : 38 euros