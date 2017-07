publié le 21/07/2017 à 13:00

Elles souhaitent "passer à l'étape supérieure". Alors que Marlène Schiappa était entendue jeudi 20 juillet par les délégations aux droits des femmes du Sénat et de l'Assemblée nationale pour présenter sa feuille de route et se défendre sur la polémique autour du budget alloué aux droits des femmes, plusieurs associations féministes ont décidé de poursuivre leur combat en organisant une "action de rue" devant Bercy, ce vendredi 21 juillet à 16h30, quelques jours après avoir lancé une campagne d'interpellation à l'attention d'Emmanuel Macron.



L'objectif de cette action, qui n'est pas déposée à la préfecture pour ne pas parler de "manifestation", est "d'interpeller Bruno Le Maire et Gérald Darmanin", précise à Girls la militante féministe Caroline de Haas, l'une des organisatrices de l'action.

"Il y aura des affiches de couleur avec les chiffres clés de l'égalité" en France : "84 000 femmes victimes de viols par an" (selon les chiffres du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes), "24% de différence de salaire, 82% des travailleurs à temps partiel qui sont des femmes, 1 femme sur 5 harcelée au travail...). En parallèle, des personnes participeront à l'action à distance en partageant les visuels sur les réseaux sociaux", ajoute Caroline de Haas.

A 16h30, action en ligne pour défendre le budget #droitsdesfemmes. Vous en êtes ? Inscrivez-vous ici ! https://t.co/RmRzSYSt8D #BudgetDDF — Caroline De Haas (@carolinedehaas) 21 juillet 2017