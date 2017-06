Rihanna console un fan au cœur brisé sur Twitter

publié le 23/06/2017 à 10:45

Comment dépasser le chagrin de sa première rupture ? C'est une question qui revient souvent lorsque l'on a le cœur brisé. Dans ces moments où les journées sont longues et tristes, quoi de mieux que de se tourner vers une personne qui a su se relever de son premier chagrin d'amour ? C'est ce qu'a fait un dénommé Samer en s'adressant à Rihanna, sur Twitter.



Si au premier abord la pop star semble inaccessible, les réseaux sociaux lui permettent de créer du lien avec ses fans et de les conseiller lorsque ces derniers ont besoin d'un petit remontant. "Comment est-ce que tu t'es remis de ta première rupture ? Je ne m'en sors pas", demande Samer à Rihanna, en message privé via Twitter.

Il est tout juste deux heures du matin, lorsque le jeune homme envoie sa question à la chanteuse de 29 ans. Quelques heures plus tard, à 14 heures, Rihanna répond à Samer. Sa première rupture ? "C'était un cadeau en soi !", lui répond-t-elle. "Pleure si tu dois pleurer, mais cela ne durera pas pour toujours ! Tu trouveras l'amour à nouveau, et ce sera encore plus beau ! En attendant, apprécie la personne que tu es", conclut Rihanna par quatre points d'exclamation.



Revigoré, Samer a décidé de partager sur son compte Twitter le conseil de la chanteuse barbadienne, toujours à l'écoute des besoins de ces fans.

Rihanna prend régulièrement le temps de répondre à celles et ceux qui la soutiennent et qui sont en détresse. Coming-out, chagrin d'amour, Riri a réponse à tout, tout en rappelant sans cesse que l'important est d'être vrai avec soi-même.