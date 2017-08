publié le 04/08/2017 à 09:40

Paysages paradisiaques, tenues haute couture, salle de restaurant luxueuse, plages de sable fin, transat' au soleil, ennui, solitude et boissons planantes...



Le nouveau clip de Lorde a été dévoilé ce jeudi 3 août. Issue de son dernier album, Melodrama, la chanson parle de ces "perfect places", ces lieux où la chanteuse néo-zélandaise souhaite fuir son quotidien fait de fête et d'insécurité mais qui ressemblent étrangement à une prison dorée.

Sur Instagram, la chanteuse a posté des photos des coulisses du tournage et parle d'un "monde dont elle a rêvé et qui a pu voir le jour grâce à [son] équipe préférée".



Le clip de Perfect Places a en effet été réalisé par Grant Singer, avec lequel elle a déjà travaillé pour le clip de Green Light et qui a notamment dirigé Taylor Swift et Zayn dans I Don't Wanna Live Forever, Sky Ferreira dans Lost In My Bedroom ou The Weeknd pour plusieurs de ses chansons.