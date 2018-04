Céline Cavé fabrique des chapeaux pour toutes les têtes

publié le 23/04/2018 à 12:21

Céline Cavé est modiste. Dans son atelier, Impertinence Création Chapeaux à Val-de-La-Haye (Seine-Maritime), elle dessine, façonne, teint et décore ses chapeaux, toujours avec le sourire. Ils sont tous fait-main, créés sur mesure, pour tous les budgets et tous les styles.



"J'ai un métier qui est plutôt créatif", se réjouit-elle. Pour créer un chapeau, il lui suffit de voir un visage. Elle est persuadée que tout le monde a une tête à chapeau. "Il faut juste que le chapeau trouve sa bonne tête." Pour un chapeau sur mesure, il faut compter entre 70 et 600 euros, et à la location, entre 100 et 200 euros.

Pour confectionner ses chapeaux, elle s'inspire de tout : de l’architecture, d'une œuvre d’art, d'un tissu... "J'aime beaucoup travailler avec mes doigts", confie-t-elle. Son envie de créer est si présente que même lorsqu'elle mange au restaurant, elle ne peut pas s'empêcher "d'utiliser la serviette pour fabriquer quelque chose".

Une ancienne DRH

Avant, Céline Cavé travaillait dans les ressources humaines. Elle a tout arrêté pour devenir modiste, sa passion depuis toute petite. Elle confectionnait déjà des chapeaux à l'âge de 12 ans, pour sa maman, pour les mariages. "C'est inné chez moi, il fallait que j'exerce un métier manuel."



Elle participe également à des concours. Ses chapeaux ont remporté le prestigieux prix de Diane de l’Élégance en 2016, et aussi le Prix de Diane 2017, sans oublier le Prix féminin 2018 au château de Cheverny. Elle mène désormais sa carrière sur les chapeaux de roues, et propose ses créations sur son site internet.