publié le 07/05/2018 à 11:21

Pascale Frugier a ouvert sa boulangerie il y a cinq ans. Avant, pendant vingt ans, elle était juriste d'entreprise. Elle négociait les contrats. Jusqu'au jour où elle a décidé de passer son CAP de boulanger, en reconversion professionnelle. Par amour du pain.



"C'est extrêmement gratifiant de travailler la pâte, de la transformer et de voir quelque chose qui va ensuite faire plaisir au gens", affirme-t-elle. "Quand j'ai fait cette reconversion, j'étais en quête de sens. Ce plaisir que je vois dans les yeux des gens, c'est mon bonheur, c'est de l'or en barre, cela vaut toutes les négos de contrat du monde", poursuit-elle.

Pascale a plusieurs spécialités, comme le pain Briare, "un mélange de farine de seigle et de farine de froment, avec du levain". Un article proposé en grand format à la coupe, mais vendu aussi façonné en boule. Le week-end, les clients peuvent acheter une version fourrée aux abricots et aux noisettes. Notre artisan va bientôt proposer des pains bio. Elle fabrique aussi de très bonnes chouquettes.

Du pain sur les étals de la boulangerie Blanche, à Paris Crédit : RTL / Armelle Lévy

Notre artisan veille aussi à son personnel. Quand elle a repris cette boulangerie, Pascale Frugier a tout de suite changé son four au fioul. Écologiquement, cela ne lui plaisait pas. Et surtout, elle a aménagé le fournil pour le bien-être de son boulanger.



Pascale emploie cinq salariés : un boulanger, un apprenti-boulanger, un pâtissier et deux vendeuses. Une équipe à laquelle elle est vraiment très attachée. La boulangerie Blanche(*) de Pascale Frugier, c'est donc du bon pain et une belle aventure humaine.



(*) 23 rue Brézin - 75014 Paris (métro Mouton-Duvernet, ligne 4)

Téléphone : 01 45 40 85 70

Ouvert du mardi au samedi de 7h à 20h.