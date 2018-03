New Images of The Star Wars-Inspired Resort Planned for the Walt Disney World Resort

publié le 02/03/2018 à 16:28

Vous avez toujours rêvé de dormir dans la galaxie Star Wars ? Ce sera bientôt possible dans les parcs Disney California Adventure et Walt Disney World Resort à Orlando. L'été dernier, Disneyland a annoncé de nouvelles extensions dans ses parcs, pour les fans de la galaxie très très lointaine. Les hôtels permettront une immersion totale dans l'univers Star Wars avec des chambres qui offriront des vues sur l'espace et les membres du personnel habillés comme les héros et héroïnes de la saga. Vous pourrez ainsi siroter un verre dans la Cantina de La Guerre des étoiles, le bar où se rencontrent Han Solo, Chewbacca, Obi-Wan Kenobi et Luke Skywalker.



Les deux hôtels se trouveront dans les Star Wars Land de Disneyland en Californie et en Floride, prévus pour 2019. Les projets de parcs et hôtels consacrés à Star Wars ont été dévoilés il y a deux ans lors de la convention Disney D23. Selon le Hollywood Reporter, chacun d'eux fera 5 hectares et il sera possible d’y piloter, entre autres, le Faucon Millenium.

Reste maintenant à savoir si The Walt Disney Company compte créer un Star Wars Land à Disneyland Paris. Il y a quelques jours, la firme aux grande oreilles a annoncé la création de trois nouveaux espaces dans le parc de Marne-la-Vallée dédiés à Marvel, La Reine des Neiges et Star Wars. Les travaux ne démarreront qu'à partir de 2021... Mais, la galaxie très très lointaine semble ne jamais avoir été aussi proche de nous.