publié le 07/02/2018 à 22:21

Il ne reste plus que quelques semaines à patienter. Le prochain spin-off de la saga Star Wars, baptisé Solo : A Star Wars Story, sortira dans les salles obscures françaises le 23 mai prochain. Il se concentre sur les personnages de Han Solo, âgé de 18 ans, de Lando Calrissian et, bien sûr, de Chewbacca. Le long-métrage est à replacer entre La Revanche des Sith et Un nouvel espoir.



Après un teaser trépidant diffusé pendant le Super Bowl, le film se dévoile un peu plus ce mercredi 7 février. Le magazine américain Entertainment Weekly a diffusé neuf images inédites. Une de ces photos montre le Faucon Millenium, sans doute dans ses premières années, tandis qu'on peut voir le personnage joué par Emilia Clark et Han Solo sur une autre. Quelle relation vont-ils entretenir ?

Enfin, un des clichés ravira particulièrement les fans du duo formé par Han Solo et Chewie. On y voit les deux amis en plein pilotage du Faucon Millenium, comme aux plus belles heures de la saga.