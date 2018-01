"Game of Thrones" : l'ultime saison sera diffusée en 2019

Emilia Clarke et Kit Harington de "Game of Thrones", présents depuis le début de la série

publié le 05/01/2018 à 11:49

L'hiver sera long pour les fans de Game of Thrones. La chaîne de télévision HBO a annoncé jeudi 4 janvier que la huitième et dernière saison de la série ne sera diffusée qu'en 2019.



Aucune date précise de la diffusion de cette ultime saison n'a été dévoilée pour l'instant. Cette annonce a reçu un accueil favorable auprès de la presse spécialisée, estimant qu'une pause de plusieurs mois permettrait de produire des derniers épisodes de meilleure qualité.

Des informations avaient commencé à filtrer à l'été sur le fait que "GoT" ne reviendrait pas sur les écrans en 2018, et Sophie Turner (qui incarne l'héroïne Sansa Stark) avait récemment révélé qu'elle ne s'attendait pas à un retour de la série cette année.

Une série aux multiples records

"Avec la saison sept en lice pour les Emmy Awards en 2018 à cause de sa diffusion tardive à l'été dernier, HBO peut se concentrer sur ses efforts de promotion de 'GoT' (...) plutôt que sur le lancement d'une nouvelle saison", a commenté James Hibberd, du magazine spécialisé Entertainment Weekly.



Basée sur les romans de George R.R. Martin, Game of Thrones, série diffusée en France sur la chaîne OCS, est la série la plus téléchargée dans le monde et la plus récompensée aux Emmy Awards.