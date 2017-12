DEATH STRANDING Trailer NEW PS4 (The Game Awards 2017)

publié le 08/12/2017 à 17:10

C'est une bande-annonce d'une incroyable inventivité qui a été dévoilée vendredi 8 décembre lors des Game Awards 2017. Un projet (très mystérieux) d'Hideo Kojima, l'homme derrière la célèbre franchise des Metal Gear. Le producteur japonais semble tenir son nouvel univers.



Dans cette vidéo encore énigmatique, on retrouve un peu de Alien pour la science-fiction horrifique, Premier contact pour les extraterrestres qui fascinent et beaucoup de touches lovecraftiennes. Du maître de l'horreur américain, on retrouve les visions, la folie, les créatures gigantesques, les tentacules... Des références claires que ne pourraient renier l'écrivain de l'Appel de Cthulhu et des Montagnes hallucinées.

La forme est très cinématographique et elle laisse la place à un personnage principal dont les traits sont directement empruntés à Norman Reedus (Daryl dans The Walking Dead). Un précédent teaser introduisait un ténébreux protagoniste joué par Mads Mikkelsen (Casino Royale, Hannibal). On a encore peine a connaître le gameplay et l'expérience proposée aux joueurs, mais impossible de ne pas être impatient. Le jeu vidéo fait un pas de plus dans la direction du cinéma.