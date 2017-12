"Xenoblade Chronicles 2" : la Switch s'offre un jeu de rôle japonais pur sucre

publié le 01/12/2017 à 08:35

C'est un jeu qui pourrait bien plaire à ceux qui ont déjà terminé l'excellent The Legend of Zelda: Breath of The Wild sur leur Nintendo Switch. Xenoblade Chronicles 2 est un J-RPG (Japanese Role Playing Game ou jeu de rôle japonais dans la langue de Molière). Il est facile de reconnaître l'influence nippone du titre tant son design animé reprend les codes du manga.



On retrouve aussi une construction, un univers, des personnages et un gameplay typiquement japonais. Tout d'abord, il faut savoir que le jeu est une histoire indépendante et il ne faut pas avoir joué à Xenoblade premier du nom ou son ancêtre Xenosaga pour comprendre l'intrigue. Vous incarnez un jeune homme brun répondant au nom de Rex. Il chasse des vieux artefacts et autres vieilleries dans son monde qu'il surnomme Papy. Pourquoi Papy ? Car il ne vit pas sur un continent mais sur un titan, une créature de pierre gigantesque qui navigue parmi d'autres dans un océan de nuages.

Le jeune homme va faire la connaissance d'une femme aux cheveux rouges, une "Lame" du nom de Pyra. Au tout début du jeu, Rex est tué par un mystérieux Jin ; un homme aux longs cheveux blancs, jeune, beau et dont le visage est caché par un masque, soit un physique presque cliché pour un méchant dans l'animation japonaise.



La Lame Pyra ressuscite notre héros et les deux seront alors liés à jamais pour suivre une quête épique à la recherche d'un paradis perdu. Il ne faut pas chercher une originalité folle dans la construction scénaristique. Les personnages sont des archétypes et les amateurs seront en terrain familier très rapidement même si le jeu promet des rebondissements en pagaille.

> Xenoblade Chronicles 2 - Bande-annonce de l'histoire (Nintendo Switch)

Des combats stratégiques

L'intérêt du jeu réside dans l'exploration du monde immense et varié et dans le système de combat. Ce dernier se fonde sur le positionnement des héros qui attaquent automatiquement les monstres ciblés. Au joueur alors de manager la situation en étant le plus stratège. Il devra comme dans tout bon jeu de rôle, gérer les attaques, les combos, les esquives et les soins avec patience et minutie. L'intrigue comme les combats se centreront sur la bonne utilisation des Lames, ces humains capables de se changer en armes que peut manipuler Rex.





Une aventure longue en somme et conçue par Monolith, le studio qui a aidé Nintendo à concevoir certains aspects de Zelda: Breath of The Wild. Deux informations à savoir avant de lancer le jeu : les textes sont en français mais les voix seront en anglais. Un patch permet aussi d'accéder aux voix originales japonaises (plus naturelles selon nous). Le jeu est très grand et si vous compter l'acheter au format digital, il faudra prévoir près de 13 Go de mémoire. un peu de ménage dans votre Switch pourrait donc être nécessaire.



Xenoblade Chronicles 2 (59.99 euros) est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès le 1er décembre 2017.