publié le 05/04/2018

Deadpool a troqué sa fameuse tenue rouge pour une combinaison... rose. Dans une vidéo postée sur YouTube, le super-héros du film Marvel apparaît assis sur son canapé, entouré de peluches et de petits canards en plastique de la même couleur. "Vous vous demandez sûrement pourquoi je porte un costume rose, lance-t-il. C'est pour que tout le monde sache que j'ai un très grand cœur".





Le personnage campé par Ryan Reynolds, habitué des blagues, poursuit : "Le rose est ma nouvelle obsession. Pas la chanteuse Pink, je préfère Céline. Non, je soutiens une cause qui me tient à cœur : le cancer".

Une maladie qu'il connaît bien, puisque Deadpool est lui-même atteint d'un cancer incurable. L'acteur a donc décidé de participer à une campagne de promotion de l'organisation LetsFCancer.

> Le message très spécial de Deadpool

Un costume de Deadpool à gagner

Pour cette campagne, Deadpool fait gagner plusieurs objets sur le site Omaze. En plus des posters dédicacés, des DVD et des messages vocaux personnalisés à remporter, la plateforme met le costume rose du super-héros aux enchères. Pour tenter de le gagner, il faut donner entre 10 et 5.000 dollars.

Que faire avec cette combinaison de Deadpool ? Ryan Reynolds propose quelques idées insolites dans sa vidéo. "Ce que vous ferez de ce costume est seulement limité par votre imagination, dit-il. L'ajouterez-vous à votre garde-robe hebdomadaire ? L'utiliserez-vous pour ajouter de la couleur à votre donjon SM ? Ou en ferez-vous tout simplement un épouvantail pour faire fuir les oiseaux, les enfants et les personnes âgées ?"



L'acteur, engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre le cancer, insiste. "C'est un combat où tout le monde peut participer. Pas besoin de super-pouvoirs ou d'effets spéciaux. Juste votre argent, sérieusement, on en a besoin, ajoute-t-il. Ces costumes coûtent très cher !" Le film Deadpool 2 sortira quant à lui, en France, le 16 mai prochain.