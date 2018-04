publié le 20/04/2018 à 12:22

Les forces de Thanos sont-elles toutes-puissantes ? On en doute avec ce nouvel extrait d'Avengers : Infinity War. Diffusée par l'émission américaine Good Morning America, la vidéo est centrée sur le combat de Black Widow, Captain America et Le Faucon contre Proxima Midnight et Corvus Glaive, deux des membres de l'Ordre Noir de Thanos. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nos trois héros leur infligent une sacrée raclée !



Armée d'une lance, Captain America contre-attaque Proxima Midnight, prête à tout pour l'éliminer. Son époux Corvus Glaive, qui est aussi le bras de droit de Thanos gît déjà à terre. Les deux aliens sont les sbires du titan, pour l'aider à mettre la main sur les Pierres de l'Infini.

"Nous ne voulons pas vous tuer, mais nous le ferons", leur déclare Black Widow, pas le moins fatiguée par le duel qui vient de se dérouler. De quoi donner des frissons aux fans Marvel à quelques jours de la sortie du très attendu Infinity War (25 avril).