publié le 04/04/2018 à 15:53

Comme dans Game of Thrones, la Mort est partout dans The Walking Dead. Après le décès brutal de Carl, le fils de Rick, dans l'épisode 9, la fin de la saison 8 risque d'être de nouveau marquée par une disparition. Et les théories convergent vers Eugene, l'ex-membre d'Alexandria, enlevé par les Sauveurs dans la saison 7 et qui a décidé de rejoindre définitivement le camp de Negan. Eugene est un atout pour ce dernier puisqu'il est le seul à pouvoir fabriquer des balles dans ce monde post-apocalyptique. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



Ce "talent" peut aussi être la perte d'Eugene. Dans l'épisode 14 de The Walking Dead, Rosita et Daryl décident de l'éliminer pour ainsi empêcher les Sauveurs d'avoir des munitions et de continuer leur guerre. Dans le teaser de l'épisode 15, les deux personnages sont aux portes du Sanctuaire et ils observent de très près Eugene. Ses jours sont-ils en danger ? Le doute est permis.

Rosita et Daryl n'ont plus de limites

Depuis l'épisode 3, Daryl a montré que sa vengeance ne l'arrêterait pas dans la guerre contre les Sauveurs. En froid avec Rick, qui arrivait à plus ou moins calmer ses envies meurtrières, Daryl peut maintenant agir comme il veut. Et si Tara a finalement décidé d'épargner Dwight, en étant persuadée qu'il est vraiment de leur côté et non celui de Negan, Rosita reste une alliée de choc pour Daryl. En effet, la survivante veut se débarrasser du chef des Sauveurs qui a assassiné Abraham, son compagnon, au début de la saison 7. Elle n'a aucune pitié. Encore moins pour Eugene, dont elle était proche et qui l'a trahit en refusant d'être sauvé du Sanctuaire. Vous l'aurez compris, Daryl et Rosita sont prêts à tout pour l'honneur de leurs disparus et sauver leur communauté.

Mais, Eugene pourrait trahir les Sauveurs

> The Walking Dead 8x15 Sneak Peek #1 Season 8 Episode 15 HD "worth" TWD S08E15 SNEAK PEEK

Et si Eugene n'avait pas changé de camp depuis le début ? La théorie est aussi possible. N'oublions pas qu'il n'a pas révélé à Negan que Dwight est un traître et qu'il a aidé le père Gabriel et le Docteur Carson (épisode 8) à s'échapper du Sanctuaire. Preuves qu'Eugene est toujours du côté des Communautés, même s'il est très difficile de cerner son jeu. Et dans un extrait de l'épisode 15 diffusé par AMC, on voit Eugene en train de superviser la fabrication des balles dans un entrepôt du Sanctuaire. S'il ordonne au groupe d'accélérer la cadence, il s'arrête devant une balle qui semble avoir un défaut (elle est légèrement cabossée sur le dessus). Eugene aurait pu apprendre au père Gabriel à saboter les balles des Sauveurs. Leur prochaine attaque contre la Colline serait donc un fiasco et Eugene pourrait profiter de la cohue pour s'enfuir.