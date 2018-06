publié le 21/06/2018 à 14:14

Sarah Connor sera bientôt de retour au cinéma. L'héroïne de légende de Terminator et Terminator 2 : Le Jugement dernier incarnée par Linda Hamilton reprendra du service dans Terminator 6, réalisé par Tim Miller (Deadpool). Et grâce au blog The Terminator Fans, les premières photos de l'actrice dans la peau de Sarah Connor ont été dévoilées.



Lunettes de soleil, fusil à pompe et gilet pare-balles, Sarah Connor est de nouveau prête pour la bataille et n'a pas perdu une once de son attitude guerrière. On ne sait pas encore comment Tim Miller compte la faire revenir dans l'intrigue, 24 ans après sa dernière apparition dans Terminator 2 : le Jugement dernier, l'épisode le plus populaire de la saga. D'autres photos du tournage montrent Mackenzie Davis (Blade Runner 2049, Seul sur Mars) qui, selon les rumeurs, devrait incarner un nouveau modèle de Terminator.

Annoncé pour novembre 2019, Terminator 6 est la suite directe de Terminator 2, comme l'a expliqué James Cameron (qui produit le film) en septembre dernier : "Nous faisons comme si les autres films étaient des mauvais rêve ou qu’ils se déroulaient dans un univers alternatif ce qui est possible dans notre multi-verse".