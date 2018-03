publié le 29/09/2017 à 08:35

"He will be back !" Le sixième volet de la saga Terminator de James Cameron a désormais une date de sortie, un début de casting et un réalisateur. Autant de bonnes nouvelles qui devraient réjouir et/ou rassurer les fans, après le succès mitigé de Terminator : Genisys, sorti en 2015.



James Cameron, réalisateur des premiers films et producteur de ce sixième volet, a donné de nombreux détails sur ce prochain Terminator dans un entretien fleuve au Hollywood Reporter.



On a un peu de mal à y croire et pourtant Terminator fera bien son retour au cinéma, 26 ans après Terminator 2 : Le Jugement dernier, épisode le plus culte de la saga. C'est aussi le dernier réalisé par James Cameron, après Jonathan Mostow (Le Soulèvement des machines), McG (Renaissance) et Alan Taylor (Genisys). L'attente des fans est donc immense pour ce film, prévue le 26 juillet 2019.

1. Tim Miller ("Deadpool") à la réalisation

Pour ce sixième volet, James Cameron a choisi l'un des réalisateurs les plus populaires de sa génération. Avec Deadpool, un film qui décoince l'univers des Avengers avec un antihéros aussi trash qu'hilarant, Tim Miller a gagné des galons dans le genre des blockbusters.

"Dans une certaine mesure, toutes les histoires que j'aime sont issues de livres ou de films que j'adore (...) Deadpool 2 [qu'il a refusé de réaliser] aurait été un très bon film, mais ça aurait été aussi une continuation de ce que j’avais fait pour le 1. Terminator 6 me donne vraiment une chance de réaliser quelque chose de nouveau", a expliqué le réalisateur au Hollywood Reporter.



James Cameron a d'ailleurs ajouté que "nous en sommes déjà à 7 ou 8 mois de processus créatif et nous ne nous sommes pas encore entre-tués. Il y a eu quelques couacs, mais c’est toujours pour les bonnes raisons. J’ai foi en son engagement".



2. Il sera une suite directe de "Terminator 2"

Vous avez bien lu. Terminator 6 fera abstraction des trois précédents volets pour se situer directement après Le Jugement dernier, le film où le Terminator est un gentil qui doit protéger John Connor, le fils de Sarah et futur leader de la révolution des hommes contre les machines.



"C’est la continuation de l’histoire de Terminator 1 et Terminator 2. Nous faisons comme si les autres films étaient des mauvais rêve ou qu’ils se déroulaient dans un univers alternatif ce qui est possible dans notre multi-verse", résume James Cameron en ajoutant que cette timeline était "une idée de Tim". "La seule chose que je voulais, c'était qu'on réinvente la franchise pour le XXIe siècle".

3. Arnold Schwarzenegger et Linda Hamilton de retour

Comment envisager un Terminator sans ses deux personnages iconiques ? Arnold Schwarzenegger et Linda Hamilton reprendront donc leurs rôles respectifs : le Terminator et Sarah Connor, 26 ans après leur dernière apparition dans Terminator 2. Il n'échappera pas donc aux fans que leurs héros ont vieillis.



"J'aime la science-fiction ancrée dans le réel, tout comme mes personnages. Et comme James vient de le dire, l'extérieur vieillit, mais l'intérieur reste le même. Je pense que nous devons assumer son âge [d'Arnold Schwarzenegger] et c'est ce qui va le rendre intéressant et original pour les fans", explique Tim Miller.



La plus grosse surprise pour ce Terminator, c'est surtout le retour de Linda Hamilton dans la peau de Sarah Connor alors que dans Terminator 5, elle est incarnée par Emilia Clarke de Game of Thrones. "Je l'ai appelée en lui disant que l'on pouvait soit se reposer sur nos lauriers, soit on pouvait faire un truc vraiment cool. La faire revenir pour montrer à tout le monde que c'est elle le patron. Parce qu'en ce qui me concerne, personne n'a fait mieux que ce qu'elle a fait en 1991. Il y a des hommes de cinquante, soixante ans, qui combattent des méchants au cinéma, mais il n'existe aucun exemple de la sorte pour les femmes", indique James Cameron. Par contre, le retour d'Edward Furlong (John Connor) n'a pas été évoqué par les deux hommes.

4. De nouveaux personnages attendus

Tout le film ne tournera pas autour du Terminator et de Sarah Connor. Il faudra s'attendre à l'arrivée de nouveaux personnages, encore inconnus. "Nous cherchons activement une jeune femme de 18 ans qui aura un rôle clef dans l'histoire et puis un certain nombre de personnages autour d'elle et d'autres qui viennent du futur. Nous réduisons toujours le temps [du film] de manière intrigante, mais nous avons les personnages d'Arnold et Linda pour l'ancrer. Quelque part, mais je ne dirai pas où, on a passé le flambeau", explique Tim Miller.