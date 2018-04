publié le 05/04/2018 à 13:59

La prochaine saga Star Wars se dévoile. Annoncée en novembre dernier, elle "introduira de nouveaux personnages venus d'un coin de la galaxie que la mythologie Star Wars n'a jamais exploré auparavant", avait expliqué le communiqué officiel de LucasFilm. C'est Rian Johnson, le réalisateur de Star Wars 8, qui sera en charge de ce nouveau projet, encore secret. Mais peut-on faire un Star Wars sans Skywalker ? C'est en tout cas le pari de LucasFilm/ Disney amorcé depuis Le Réveil de la Force (épisode 7), puisque Rey, Poe et Finn sont les nouveaux héros de la saga.



Et on en sait un peu plus sur cette nouvelle trilogie, grâce une interview de Rian Johnson dans le média américain Digital Spy. "Je regarde toutes les possibilités (...) Mon seul but, c'est de penser à l'effet que me faisais Star Wars quand j'étais enfant. Qu'est-ce que l'esprit de Star Wars sans l'iconographie que nous lui connaissons grâce à la trilogie originale ? J'essaie de retrouver cet esprit [pour la nouvelle trilogie] pour un enfant qui n'a jamais vu Star Wars. Cela nous ramène aux questions fondamentales de la saga", confie-t-il.

Une trilogie pour une nouvelle génération de fans

Avec ses prochains films, Rian Johnson compte donc revenir à l'essence de la saga pour toucher une toute nouvelle génération de fans, sans oublier de séduire et faire plaisir aux publics des précédents films. Un challenge risqué comme on a pu le constater après les critiques à la suite de Star Wars 8. Certain(e)s fans voulaient carrément que l'épisode soit retiré de la chronologie officielle Star Wars, d'autres lui ont envoyé des menaces de mort.

"Vous ne pouvez pas être serein [en réalisant ces films] sans reconnaître qu'avec cette passion, vous allez vous heurter à des gens mécontents, mais ce n'est pas nécessairement mauvais. C'est juste les deux côtés de la médaille : vous ne pouvez pas prendre le bon, sans le mauvais", conclut le réalisateur.