publié le 21/06/2018 à 13:30

C'est un premier flop intergalactique pour Solo : A Star Wars Story. Le spin-off centré sur la jeunesse de Han Solo n'a pas eu le succès escompté par Disney et LucasFilm. A tel point que le film de Ron Howard a conduit Disney-LucasFilm à changer sa stratégie autour des prochains spin-off de la franchise.



Comme le révèle le média Collider, les deux prochains spin-off centrés sur Obi-Wan Kenobi et Boba Fett sont en pause jusqu'à nouvel ordre. "Lucasfilm a décidé de suspendre les futurs spin-off et de se concentrer sur le neuvième épisode de Star Wars [réalisé par J.J.Abrams ] et sur la prochaine trilogie de films [de Rian Johnson]", explique le média américain selon des sources travaillant chez LucasFilm. La prochaine série de films Star Wars par David Benioff et D.B. Weiss, les showrunners de Game of Thrones, est elle aussi maintenue. Les projets sont encore tenus secrets, tout comme l'intrigue de Star Wars 9 dont le tournage débutera en juillet prochain.

Avec ses 339 millions de dollars au box-office mondial, Solo : A Star Wars Story enregistre la plus faible recette de la franchise, comparé à Rogue One, le premier spin-off, qui avait dépassé le milliard de recettes.