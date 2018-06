Crédit : Lucasfilm Ltd. & ™, All Rights Reserved. / Jonathan Olley

publié le 19/06/2018 à 19:50

Fans de Star Wars et de Game of Thrones, si vous n'avez pas encore vu Solo : A Star Wars Story, passez votre chemin puisque la suite du texte contient des spoilers sur l'intrigue.



Un mois après sa sortie dans les salles, Solo : A Star Wars Story vient de dévoiler un secret étonnant. Le film de Ron Howard centré sur la jeunesse de Han Solo (Alden Ehrenreich) n'a pas une, mais deux références à Game of Thrones ! Et la seconde devrait vous surprendre puisqu'elle est très bien cachée dans l'intrigue, portée en partie par Emilia Clarke, l'interprète de Daenerys Targaryen dans la série d'HBO.

C'est Pablo Hidalgo, l'un des membres de Story Group de Lucasfilm, qui a révélé l'information dans une vidéo officielle Star Wars, dévoilée le 13 juin dernier. Nymeria le loup géant ("direwolves") d'Arya Stark, qui se nomme en réalité Saxon, fait partie du casting de Solo : A Star Wars Story. Saxon/Nymeria fait une très courte apparition au début du film, lorsque Han et Qi'Ra sont pourchassés par une meute de Molosses Corelliens sur Correlia. De Westeros à la galaxie très très lointaine, il n'y a donc pas beaucoup de distance.

