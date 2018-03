publié le 08/03/2018 à 18:37

La galaxie Star Wars s'étend de nouveau sur le petit écran. Annoncée en novembre dernier, cette série en live-action de la galaxie très très lointaine sera disponible en 2019 sur la plate-forme de Disney. Le média américain The Hollywood Reporter a annoncé qu'elle a trouvé son réalisateur. Il s’agit de Jon Favreau, connu pour son rôle d'Happy Hogan, le fidèle compagnon de Tony Stark / Iron Man dans les films Marvel. Il a aussi réalisé Iron Man et Iron Man 2, plébiscités par le public.



"Jon apporte le mélange parfait de talent et de production, combiné avec une fluidité dans l'univers Star Wars", a annoncé Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm. Pour le moment à l'état de projet, on ne sait pas dans quel univers de la saga se déroulera cette prochaine série en prises de vues réelles, contrairement à Star Wars : The Clone Wars.

"Cette série permettra à Jon de travailler avec un groupe diversifié d'auteurs et de réalisateurs, et de donner à Lucasfilm l'occasion de constituer une solide base de talents", poursuit Kathleen Kennedy dans son communiqué. Disney continue donc de dévoiler ses prochains projet pour sa plate-forme de streaming, qui devrait sérieusement concurrencer Netflix.